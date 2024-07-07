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НАТО обвинили в захвате исторических территорий России

Постпред Крыма Мурадов обвинил НАТО в захвате исторических территорий России

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Global Look Press

Политика НАТО в отношении Украины является захватом территорий, ранее входивших в историческую Россию. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, чьи слова приводит РИА Новости.

«НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР», — заявил политик.

По его словам, Запад не заинтересован в урегулировании украинского конфликта, так как рассматривает эту территорию как зону своего военного и геополитического освоения, необходимую для попытки нанесения РФ стратегического поражения.

Накануне Мурадов заявил, что в Киеве и на Западе разрабатывают «мирный план для Украины», целью которого является обман России. По его словам, «году к 2030-му Запад будет готов с гневом отвергнуть «несправедливый» договор, навязываемый Россией Украине».

В конце июня украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о нежелании затягивать конфликт и подготовке плана его завершения в этом году. Он также сообщил, что Киев не против посреднических переговоров с Россией.

Ранее Зеленский раскритиковал США за нежелание принимать Украину в НАТО.

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