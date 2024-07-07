В США считают, что команда Байдена не сдержала кризис после провала на дебатах

Помощники президента США Джо Байдена не смогли сдержать развитие политического кризиса после его провального выступления на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишут авторы газеты The Washington Post (WP).

Авторы материала отмечают, что к середине недели последовавшей за дебатами кризис приобрел эффект «снежного кома».

Кроме того, президент США дал интервью телеканалу ABC. Оно лишь усилило опасения относительно способностей Байдена и перспектив его участия в президентской гонке. В американском издании Wall Street Journal отметили, что американский лидер «отрицает реальность».

До этого экс-советник Байдена Иезекииль Эмануэль озвучил главную проблему президента США. По его словам, главным фактором является не возраст политика, а способность функционировать в роли главы государства.

Ранее Байден заявил, что только он может «противостоять Путину».