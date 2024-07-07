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Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

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Reuters

Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО, С таким заявлением выступил ее президент Милорад Додик, передает РИА Новости.

«Буду предельно ясен: Босния и Герцеговина не войдет в НАТО», — отметил он, уточнив, что имеет в виду процедуру и закон, по которым Парламентская ассамблея может достичь согласия по этому вопросу.

По словам Додика, это согласие не может и не будет достигнуто. Президент республики подчеркнул, что сербы никогда не забудут о страданиях невинных граждан, поэтому власти не дадут согласия на то, чтобы Босния и Герцеговина вошли в Североатлантический альянс.

В конце июня Додик обвинил США в создании хаоса в других странах ради собственных интересов. Политик подчеркнул, что Вашингтон также не интересовался судьбой граждан, в чьих странах он «устроил хаос исключительно ради своих интересов».

До этого стало известно, что решение об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины есть.

Ранее сообщалось, что Запад требует от Республики Сербской ввести санкции против РФ.

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