В Вашингтоне провели акцию против НАТО

В Вашингтоне проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО. Ее участники настаивают на упразднении блока, передает РИА Новости.

В публикации уточнили, что участники акции собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре города. Лозунги на плакатах призывают дать сопротивление НАТО.

«Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США!», — написали на плакатах митингующие.

Они призвали военных США покинут территории Африки, Азии и Латинской Америки.

Накануне в парламенте Германии раскритиковали Североатлантический альянс за политику по Украине.

16 июля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил НАТО в эскалации конфликта на Украине. По его словам, руководство организации позволяет себе заявления, которые «ускоряют движение в сторону войны».

Ранее в Венгрии предупредили о приближении западных стран к точке невозврата в конфликте на Украине.