Россия готова принять с визитом избранного президента Индонезии

Российская сторона готова принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом до и после его инаугурации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нового посла РФ в Индонезии Сергея Толченова.

Дипломат напомнил, что Субианто неоднократно бывал в России, в том числе несколько лет назад участвовал в параде Победы.

«Будем готовы принять его с новым визитом как после инаугурации в качестве президента Республики Индонезия, так и до», — сказал посол.

Субианто одержал победу в 36 из 38 провинций Индонезии, а также за рубежом. В двух провинциях, а именно в Ачехе и Западной Суматре, больше всего голосов набрал его конкурент Анис Басведан.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии.

До этого Субианто подтвердил актуальность плана урегулирования на Украине, который был предложен им в 2023 году.

Ранее индонезийские власти разрешили открыть российское консульство на острове Бали.