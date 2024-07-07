Израиль потребовал признать КСИР террористической организацией

В Израиле на фоне прошедших в Иране в пятницу президентских выборов призвали включить Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) в перечень террористических организаций. Требование выдвинул глава МИД Израиля Исраэль Кац, пишет РИА Новости.

«Народ Ирана ясно дал понять на выборах, что требует перемен и оппозиции режиму Аятоллы. Теперь мир должен признать КСИР террористической организацией и потребовать отмены ядерной программы», — заявил он.

До этого Канадские власти внесли КСИР в список террористических организаций.

6 июля избирком Ирана объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, проведенных после трагического крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Пезешкиан набрал 16,384 млн из 30,530 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%). Явка на выборах составила 49,8%.

Ранее посла Канады вызвали в МИД Ирана из-за объявления КСИР террористами.