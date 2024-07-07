В штабе Байдена пообещали не давать список вопросов его интервьюерам

В предвыборном штабе президента США Джо Байдена дали обещание не раздавать вопросы журналистам перед интервью с главой Белого дома. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«В дальнейшем мы будем воздерживаться от предложения рекомендуемых вопросов», — заявил он.

Накануне стало известно, что по меньшей мере двое журналистов, проводивших интервью с американским президентом в последнее время, задавали вопросы из списка, подготовленного администрацией американского лидера. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

7 июля экс-советник Байдена озвучил главную проблему президента США. До этого член палаты представителей конгресса США Энджи Крейг (от штата Миннесота) призвала президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Также в США признали, что Байден отрицает реальность.

Ранее в США признали, что среди демократов царит хаос.