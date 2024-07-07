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В НАТО беспокоятся, что Байден может проиграть выборы в США

Politico: в НАТО боятся, что Байден не победит Трампа на выборах

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Elizabeth Frantz/Reuters

Союзники США по НАТО опасаются, что американский президент Джо Байден не в состоянии одержать победу на предстоящих президентских выборах в стране. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников, связанных с альянсом.

По данным издания, дипломаты и мировые лидеры в преддверии саммита НАТО в частном порядке выражают серьезную озабоченность возрастом, здоровьем Байдена и его способностью победить на выборах.

Первые предвыборные теледебаты между Байденом и Трампом прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

До этого бывший советник Байдена, проректор Университета Пенсильвании Иезекииль Эмануэль заявил, что проблема президента США - не возраст, а способность функционировать в роли главы государства.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Трампом представители Демократической партии США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Ранее Байден назвал условие для выхода из предвыборной гонки.

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