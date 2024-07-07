Экс-советник Байдена озвучил главную проблему президента США

Проблема президента США Джо Байдена - не возраст, а способность функционировать в роли главы государства. Такое мнение высказал его бывший советник, проректор Университета Пенсильвании Иезекииль Эмануэль, его слова приводит издание Atlantic.

«У Байдена в период его президентства бывали хорошие и плохие дни, но дипломаты, журналисты и даже законодатели-демократы замечают и комментируют его растущие когнитивные проблемы в последние месяцы», — отметил он.

До этого член палаты представителей конгресса США Энджи Крейг (от штата Миннесота) призвала президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

Крейг призвала Байдена отказаться от шанса на переизбрание после его интервью телеканалу ABC, которое должно было убедить сторонников в дееспособности нынешнего главы государства после провальных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

Ранее в США признали, что Байден отрицает реальность.