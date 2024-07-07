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Новый глава МИД Великобритании посетил ФРГ

Новый глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми посетил Германию

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Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми находится с первым в этой должности иностранным визитом в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пришло время перезагрузить наши отношения с европейскими союзниками. Именно поэтому я нахожусь в Германии со своим первым визитом в качестве министра иностранных дел», — сообщил Лэмми.

Он добавил, что намерен вместе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок противостоять общим угрозам и поддерживать Украину.

5 июля председатель Лейбористкой партии Кир Стармер вступил в должность премьера Великобритании, получив право на формирование кабинета министров от короля страны Карла III. Он назначил Дэвида Лэмми на пост министра иностранных дел в новом правительстве.

Отмечается, что Лэмми попал в команду Стармера в 2020 году сразу после избрания последнего лидером Лейбористской партии. В 2020-2021 годах Лэмми занимал пост теневого министра юстиции, после чего получил пост теневого министра иностранных дел.

Ранее в МИД Британии заявили, что Украина пока не вступит в НАТО.

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