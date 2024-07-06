Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал полномочий от Совета ЕС представлять сообщество на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Орбан не получал мандата от Совета ЕС, чтобы представлять его интересы на саммите Организации тюркских государств», — отметил он.

Боррель обратил внимание, что Евросоюз отвергает попытки легитимации тюркскими странами Турецкой республики Северного Кипра, признавая только Республику Кипр «в качестве субъекта».

До этого Орбан рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, назвав его очень рациональным политиком. Премьер Венгрии посетил Москву, где встретился с российским лидером, 5 июля. Визит политика состоялся после поездки в Киев, в котором он провел переговоры с главой Укарины Владимиром Зеленским.

Ранее Рогов рассказал об истерике Запада из-за Орбана.