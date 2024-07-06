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Люди вышли на протесты в Израиле

Израильтяне вышли на улицы Тель-Авива, требуя выборов и освобождения заложников

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Corinna Kern/Reuters

Израильтяне в очередной раз вышли на массовые акции протеста, требуя от правительства немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что одним из организаторов протестов в Тель-Авиве стала ассоциация «Форум семей заложников и пропавших без вести».

Мать одного из похищенных движением ХАМАС Эйнав Зангаукер подчеркнула, что впервые за многие месяцы люди почувствовали надежду, существующий шанс нельзя упускать. Так она оценила сообщения о возможном прогрессе на переговорах о приостановке огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Периодически толпа обрушивалась с критикой на правительство Биньямина Нетаньяху, скандируя: «Позор!», говорится в публикации.

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом. Представители ХАМАС отказались от ключевого требования о том, чтобы Иерусалим дал обязательства по полному прекращению войны на начальном этапе.

Ранее военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век».

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