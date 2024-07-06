Кадыров и Калиматов встретились в Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Ингушетию и встретился с главой региона Махмудом-Али Калиматовым. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что это первая встреча глав двух соседних регионов на территории Ингушетии. Кадыров посетил Калиматова, возвращаясь с торжественного собрания по случаю 100-летия Северной Осетии.

До этого Кадыров опроверг слухи о закрытии города Грозного на время проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который запланирован на 15-17 июля.

Кадыров подчеркнул, что власти столицы республики, сотрудники Госавтоинспекции и другие профильные службы сделают все необходимое, чтобы не допустить образование автомобильных пробок на дорогах города.

Глава региона назвал КИФ «большим и ответственным» мероприятием, в связи с чем все усилия будут направлены на обеспечение комфортного передвижения как для гостей, так и для жителей Грозного.

В КИФ-2024 примут участие туристические и строительные компании, представители агрокомплекса и банковского сектора.

Ранее Кадыров показал трофей из зоны спецоперации.