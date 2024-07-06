Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Моди

Песков: Путин и Моди проведут переговоры в узком и в расширенном составах

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди в узком и в расширенном составах. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По его словам, 8-9 июля состоится официальный визит Моди в Россию.

Песков выразил надежду на то, что президенту РФ и премьеру Индии удастся пообщаться в неформальной обстановке.

В Кремле пройдут переговоры в узком составе, а в расширенном они состоятся в составе делегаций, отметил пресс-секретарь президента.

До этого глава индийского МИД Винай Кватра заявил, что Моди летит в Россию, чтобы обсудить с Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня, одним из них станет устранение дисбаланса в торговле двух государств.

В этот раз поездка премьера Индии совпадает с саммитом НАТО, который стартует в Вашингтоне как раз 9 июля. При этом в Нью-Дели подобное совпадение дат называют случайным.

Ранее в США раскрыли последствия визита премьера Индии в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами