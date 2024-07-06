В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Моди

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди в узком и в расширенном составах. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По его словам, 8-9 июля состоится официальный визит Моди в Россию.

Песков выразил надежду на то, что президенту РФ и премьеру Индии удастся пообщаться в неформальной обстановке.

В Кремле пройдут переговоры в узком составе, а в расширенном они состоятся в составе делегаций, отметил пресс-секретарь президента.

До этого глава индийского МИД Винай Кватра заявил, что Моди летит в Россию, чтобы обсудить с Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня, одним из них станет устранение дисбаланса в торговле двух государств.

В этот раз поездка премьера Индии совпадает с саммитом НАТО, который стартует в Вашингтоне как раз 9 июля. При этом в Нью-Дели подобное совпадение дат называют случайным.

Ранее в США раскрыли последствия визита премьера Индии в Россию.