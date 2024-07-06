Орбан анонсировал новую «встречу-сюрприз»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен на следующей неделе провести несколько «таких же неожиданных» встреч, как его недавние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом политик заявил швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«Телекоммуникация под тотальной слежкой других больших парней, a я пытался оставить это в тайне», — подчеркнул он.

По словам премьера Венгрии, все эти встречи будут скрываться от общественности до момента приезда, как это делалось в ходе визита в Москву. Орбан отметил, что утечка информации произошла лишь в тот момент, когда был сделан запрос на перелет самолета через Польшу.

Орбан также отметил, что его следующая «встреча-сюрприз» состоится уже в понедельник утром.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Орбан назвал свой визит продолжением «мирной миссии», опубликовав фото из аэропорта «Внуково».

В ответ на неожиданный визит в Германии призвали лишить Венгрию места председателя Совета Европейского союза. Глава комитета по международным делам бундестага Германии Михаэль Рот заявил, что либо Будапешт будет «уважать» эту должность, либо должен сложить полномочия.

Ранее Орбан заявил, что Европа живет «в тени войны» на Украине.