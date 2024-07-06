В Молдавии рассказали о дальнейшем партнерстве с НАТО

Вице-премьер, руководитель министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что нейтральный статус республики не мешает ей быть партнером НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс всегда учитывал нейтралитет Молдавии и уважал его.

Попшой добавил, что подписанное соглашение о партнерстве с Евросоюзом (ЕС) в области безопасности направлено на сотрудничество, но не предоставляет гарантии безопасности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала подписанное между Молдавией и ЕС соглашение о партнерстве в области безопасности.

По словам Захаровой, подобные действия втягивают страну в НАТО и ведут к дальнейшей милитаризации.

Она уточнила, что под угрозой оказывается и нейтральный статус Молдавии, который зафиксирован в конституции страны.

Накануне вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова говорила, что переговоры по вступлению в Евросоюз зависят от того, насколько быстро Кишинев реализует реформу системы юстиции.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.