В Грузии заявили, что перенос военных учений США плохо скажется на республике

Перенос проведения грузино-американских военных учений Noble Partner вредит стратегическому партнерству Грузии и США и угрожает обороноспособности республики. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили, передает ТАСС.

По ее словам, решение Вашингтона негативно отразится на всем, благодаря чему по сей день строилась грузинская армия. И это все происходит из-за того, что власти Грузии не поняли, «где ее друзья, а где враги», добавила Зурабишвили.

Политик предупредила, что в Грузии не будет мира, если она окажется в изоляции, без партнеров, и не будет никакого ресурса для усиления армии.

Министерство обороны США 5 июля сообщило, что совместные учения ВС США и Грузии Noble Partner, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок. Американское ведомство сослалось на пересмотр двусторонних отношений из-за принятия Тбилиси закона об иноагентах. Грузия в свою очередь обвиняет США в попытках заставить ее открыть «второй фронт» против России и устроить в стране переворот. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Армения и США проведут совместные военные учения.