Президент Молдавии Майя Санду стремится к интеграции в ЕС, который «умирает» из-за того, что ввязался в ненужную Брюсселю геополитическую игру. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«Санду ведет Молдову в ЕС, обещая «светлое будущее» нашему народу. Тем временем блок, который вроде бы должен такое будущее обеспечить, умирает», — подчеркнул он.

По словам Лунгу, такое положение Евросоюза сложилось ввиду того, что Брюссель ввязался в геополитическую игру, которая невыгодна региону.

В ЕС не думают о национальных интересах государств, добавил он.

До этого глава оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор заявил, что народ Молдавии стал заложником красивых слов и пустых обещаний за четыре года стремления государства в Евросоюз.

Ранее в Молдавии сочли, что декларация о независимости создана для объединения с Румынией.