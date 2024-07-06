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В Молдавии объяснили, почему ЕС «умирает»

Лидер «Шанса» Лунгу: ЕС умирает из-за ненужных ему геополитических игр

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду стремится к интеграции в ЕС, который «умирает» из-за того, что ввязался в ненужную Брюсселю геополитическую игру. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«Санду ведет Молдову в ЕС, обещая «светлое будущее» нашему народу. Тем временем блок, который вроде бы должен такое будущее обеспечить, умирает», — подчеркнул он.

По словам Лунгу, такое положение Евросоюза сложилось ввиду того, что Брюссель ввязался в геополитическую игру, которая невыгодна региону.

В ЕС не думают о национальных интересах государств, добавил он.

До этого глава оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор заявил, что народ Молдавии стал заложником красивых слов и пустых обещаний за четыре года стремления государства в Евросоюз.

Ранее в Молдавии сочли, что декларация о независимости создана для объединения с Румынией.

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