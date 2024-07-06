ХАМАС согласился говорить с Израилем об освобождении заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС приняло предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников через 16 дней после начала первого этапа соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника ХАМАС.

Отмечается, что радикалы ранее утверждали, что подпишут соглашение только в том случае, если Израиль первым прекратит огонь, навсегда. Боевики отказались от этого условия. Вместо этого они готовы вести переговоры о прекращении огня в течение шестинедельного первого этапа соглашения.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом мирных переговоров, заявил, что предложение может привести к рамочному соглашению, если его примет Израиль. Источник в израильской переговорной группе отметил, что теперь есть реальный шанс достичь договоренностей.

Новое предложение предусматривает, что посредники гарантируют временное прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и вывод израильских войск с территории палестинского анклава на время непрямых переговоров по второму этапу соглашения.

Также агентство отмечает, что в последние дни усилились дипломатические контакты между США, Израилем и Катаром, последняя страна выступает посредником в переговорах. Региональный источник сообщил, что администрация американского президента Джо Байдена стремится заключить сделку до выборов в ноябре.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что глава разведывательной службы «Моссад» вернулся с первой встречи с посредниками в Катаре, переговоры продолжатся на следующей неделе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.