Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил нового президента Ирана с избранием

Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

close
100%
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост главы Ирана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Исламской Республики Иран», — сказано в телеграмме российского лидера.

В своем поздравлении Путин отметил, что российско-иранские отношения носят дружественный и добрососедский характер. По его словам, Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — обратился Путин к иранскому политику.

До этого стало известно о победе Пезешкиана на выборах президента Ирана. По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней он набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа.

Пезешкиан станет девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран.

Президент в Иране — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности главы государства входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью.

Ранее Путин оценил рост товарооборота между Россией и Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами