Путин поздравил нового президента Ирана с избранием

Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост главы Ирана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Исламской Республики Иран», — сказано в телеграмме российского лидера.

В своем поздравлении Путин отметил, что российско-иранские отношения носят дружественный и добрососедский характер. По его словам, Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — обратился Путин к иранскому политику.

До этого стало известно о победе Пезешкиана на выборах президента Ирана. По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней он набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа.

Пезешкиан станет девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран.

Президент в Иране — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности главы государства входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью.

Ранее Путин оценил рост товарооборота между Россией и Ираном.