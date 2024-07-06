Байден рассказал в интервью ABC о своем состоянии на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден назвал себя наиболее квалифицированным кандидатом на пост главы государства. Его слова приводит ABC.

Журналисты отмечают, что соответствующее интервью Байден дал с целью сгладить негативное влияние неудачных для него дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

В ходе интервью действующий президент США заявил, что во время дебатов у него была сильная простуда, также он устал после двух командировок в Европу.

Политик признался, что был сильно измотан, поэтому не смог прислушаться к своим инстинктам в плане подготовки.

В ответ на вопрос, проходил ли Байден тесты по здоровью и когнитивным способностям, президент заявил, что никто не говорил ему о необходимости этого. Политик отметил, что его деятельность на посту президента США сама по себе свидетельствует о профессиональной пригодности.

В качестве доказательства Байден заявил, что «сплотил НАТО», создал альянс AUKUS, добился международной поддержки Украины.

Дональд Трамп остается фаворитом президентской гонки в США, опережая Джо Байдена в рейтингах. Пока в окружении действующего главы государства ходят разговоры о сворачивании его кампании, Трамп обещает Америке серьезные перемены после своей победы. От политика ждут массовых депортаций, увольнений тысяч госслужащих, примирения России и Украины, а также угроз выйти из НАТО. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что спонсоры демократов пожертвуют $2 млн на поиск нового кандидата в президенты США.