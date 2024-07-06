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Рогов рассказал об истерике Запада из-за Орбана

Рогов: визит Орбана в Москву вызвал истерику на Западе

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию вызвал истерику на Западе среди истеблишмента, при этом общество в Европе ждет прихода сильных и независимых политиков. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Орбан приехал в Россию в поисках мира. Но в Евросоюзе, ставшем колонией глобалистов, этот визит вызвал настоящую истерику», — подчеркнул он.

По словам Рогова, в настоящее время в странах Европы все сильнее виден запрос на смелых политиков, которые способны к созиданию и защите интересов собственных стран. В пример таких политических деятелей он поставил главу венгерского кабмина.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что восхищается своим венгерским коллегой Орбаном из-за поездки в Киев и Москву.

Премьер Венгрии посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, 5 июля. Визит политика состоялся после поездки в Киев, в котором он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

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