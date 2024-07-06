Стало известно, когда Залужный начнет работу послом Украины в Лондоне

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный приступит к выполнению своих обязанностей в качестве посла Украины в Британии 10 июля. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе послом Украины в Великобритании», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению полномочий посла страны в Лондоне.

Залужного уволили с поста главнокомандующего 8 февраля 2024 года. Его место занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причина отставки не называлась, но в тот момент на Украине происходил конфликт между военными и политиками, обвиняющими друг друга в провалах на фронте.

До этого Служба внешней разведки РФ заявляла, что западные страны рассматривают кандидатуру Залужного на замену украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В СВР утверждают, что такой сценарий возможен после того, как Россия «закрепит успехи на поле боя».

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.