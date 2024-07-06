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Байден заявил, что только он может «противостоять Путину»

Байден уверен, что только он может противостоять Путину и управлять миром

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Elizabeth Frantz/Reuters

Действующий президент США Джо Байден уверен, что только он может противостоять президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Я не только веду предвыборную кампанию, но и управляю миром… я противостою Путину», — подчеркнул он.

До этого Байден заявлял, что не проходил тест на когнитивные способности, и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты тестирования.

Интервьюер ABC несколько раз спросил, готов ли Байден сделать это и обнародовать результаты соответствующего теста, однако глава Белого дома не ответил прямо. Он сказал, что каждый день доказывает свою профпригодность, находясь на посту президента, и о его эффективности можно судить по результатам этой работы.

Ранее Байден заявил о наличии у него преемника.

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