Байден заявил, что только он может «противостоять Путину»

Действующий президент США Джо Байден уверен, что только он может противостоять президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Я не только веду предвыборную кампанию, но и управляю миром… я противостою Путину», — подчеркнул он.

До этого Байден заявлял, что не проходил тест на когнитивные способности, и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты тестирования.

Интервьюер ABC несколько раз спросил, готов ли Байден сделать это и обнародовать результаты соответствующего теста, однако глава Белого дома не ответил прямо. Он сказал, что каждый день доказывает свою профпригодность, находясь на посту президента, и о его эффективности можно судить по результатам этой работы.

Ранее Байден заявил о наличии у него преемника.