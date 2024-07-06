Зверства ВСУ по отношению к российским солдатам внесли раскол в возглавляемое американцами подразделение, принимающее участие в боевых действиях на стороне Киева. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

«(На Украине зверства по отношению к пленным РФ — прим. ред.) раскололи возглавляемое американцами подразделение. Немецкий медик сказал, что он был настолько обеспокоен, что вступил в перепалку со своим командиром», — говорится в сообщении издания.

Газета пишет о подразделении Chosen, которое участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Это «одно из самых известных подразделений международных войск, сражающихся на стороне Украины».

Немецкий медик из этого подразделения Каспаре Гроссе заявил изданию, что солдаты ВСУ расстреливали намеревавшихся сдаться в плен российских военнослужащих.

New York Times напоминает, что причинение тяжкого вреда военнопленным является нарушением Женевских конвенций. «Как только солдаты ясно заявляют о намерении сдаться, их нельзя атаковать, и они должны быть безопасно взяты под стражу», — пишет газета.

Издание упоминает о втором эпизоде со зверствами в отношении россиян со стороны ВСУ. Один из членов упомянутого подразделения бросил гранату в российского солдата, который уже на тот момент «поднял руки».

В третьем эпизоде члены Chosen хвастались в групповом чате о зверствах в отношении русских военнопленных.

Газета, упоминая эти эпизоды, ссылается на текстовые сообщения, видеозаписи и на показания очевидцев.

При этом Райан О'Лири, фактический командир роты Chosen и бывший национальный гвардеец армии США из Айовы, заявил, что упомянутых военных преступлений не было.

«Г-н О'Лири сказал, что эпизод в траншее, о котором рассказал г-н Гросс, никогда не происходил, и что он не был на этой миссии. Он также отверг значение текстовых сообщений», — пишет New York Times.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили за неделю три населенных пункта в Донецкой народной республике.

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