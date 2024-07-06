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В США растет число сторонников ухода Байдена из гонки

Еще один конгрессмен-демократ призвал Байдена сойти с дистанции

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Elizabeth Frantz/Reuters

Еще один конгрессмен-демократ призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена сойти с дистанции в рамках президентской гонки. Об этом сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на члена палаты представителей конгресса США от Демократической партии Майка Куигли.

«Господин президент, Ваше наследие установлено. Мы в неоплатном долгу. Единственное, что Вы можете сделать сейчас, чтобы закрепить это навсегда и предотвратить полную катастрофу, — это уйти», — заявил Куигли, который дал телеканалу интервью.

Представитель штата Иллинойс в американском конгрессе добавил, что Байдену следует уступить свое место в предвыборной гонке другому кандидату.

До этого Джо Байден назвал высокопоставленного члена Демократической партии, который хочет заставить его покинуть предвыборную гонку.

Байден перед посадкой в самолет в штате Висконсин отметил, что единственным, кто добивается выхода главы Белого дома из предвыборной гонки, является сенатор штата Виргиния от Демократической партии Марк Уорнер.

Ранее в Белом доме признали, что после провала на дебатах Байден консультировался с врачом.

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Выборы в США — 2024
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