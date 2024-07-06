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Стало известно о планах США усилить систему ПВО Украины

Белый дом: на саммите НАТО США объявят о новых шагах по усилению ПВО Украины

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Janis Laizans/Reuters

США на саммите НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

«Среди прочего США также объявят новые шаги, нацеленные на укрепление военного потенциала и системы противовоздушной обороны Украины», — сказал чиновник на спецбрифинге.

Он отметил, что это будут «исторические и далеко идущие шаги».

До этого представитель Белого дома анонсировал, что на предстоящем саммите Североатлантический альянс объявит о договоренностях с Украиной в области военной подготовки, логистики, технической координации и финансовой поддержке.

5 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите планируется принять решение об усилении систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса. По его словам, это коснется, в том числе, новой базы ракетной системы AEGIS Ashore в Польше.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским на саммите НАТО.

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