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Байден назвал своего противника в Демократической партии

Байден назвал демократа, который хочет заставить его покинуть предвыборную гонку

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Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал высокопоставленного члена Демократической партии, который хочет заставить его покинуть предвыборную гонку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Байдена журналистам.

Байден, перед посадкой в самолет в штате Висконсин, отметил, что единственным, кто добивается выхода главы Белого дома из предвыборной гонки, является сенатор штата Виргиния от Демократической партии Марк Уорнер.

При этом Байден не стал уточнять, считает ли он Уорнера единственным из сенаторов-демократов, кто добивается его выхода из гонки, или в целом из своих однопартийцев. По итогу Байден заявил журналистам, что абсолютно исключает возможность выйти из президентской гонки.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что вина за провал на телевизионных дебатах с его предшественником, экс-президентом Дональдом Трампом лежит только нем самом.

Ранее в Белом доме признали, что после провала на дебатах Байден консультировался с врачом.

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