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Байден взял на себя ответственность за провал на дебатах

Байден заявил, что вина за провал на теледебатах с Трампом лежит только на нем

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Brian Snyder/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что вина за провал на телевизионных дебатах с его предшественником, экс-президентом Дональдом Трампом лежит только нем самом. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу ABC News.

«В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей <...> Это был плохой эпизод… я был без сил и не слушал своих инстинктов в том, что касается подготовки», — заявил Байден в интервью.

Американский президент продолжает сетовать на некий вирус, который вызвал у него приступ плохого самочувствия, из-за чего якобы Байден так слабо выступил на дебатах.

До этого выступая на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в штате Висконсин, Джо Байден заявил, что победит республиканца Дональда Трампа на президентских выборах и не намерен выходить из предвыборной гонки.

Ранее в Белом доме признали, что после провала на дебатах Байден консультировался с врачом.

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