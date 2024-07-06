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НАТО на саммите в июле объявит о договоренностях с Украиной

Белый дом: НАТО на саммите объявит о договоренностях с Украиной в разных сферах

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне альянс объявит о договоренностях с Украиной в области военной подготовки, логистики, технической координации и финансовой поддержке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Что касается долгосрочных усилий, которые мы называем мостом к членству, который включает предоставление помощи Украине и будет объявлен на саммите НАТО, то они помогут с координацией военной подготовки Украины, технической координацией, развитием военной логистики», — рассказал чиновник на спецбрифинге в пятницу.

Представитель Белого дома отметил, что данные договоренности также будут включать обязательства финансовой поддержки Киева.

В июне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал унизительным для Европы быть инструментом США. По его мнению, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

Ранее США выразили поддержку новому генсеку НАТО.

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