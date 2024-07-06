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В США выразили поддержку новому генсеку НАТО

Белый дом приветствует назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО

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Mikko Stig/Reuters

Белый дом приветствует назначение экс-премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Конечно, мы приветствуем консенсус вокруг Марка Рютте - нового генерального секретаря, который заступит с 1 октября», — заявил представитель Белого дома на специальном брифинге.

При этом в Белом доме пока не могут назвать дату предстоящей встречи президента США Джо Байдена и будущего генсека альянса в рамках предстоящего саммита НАТО. Мероприятие должно пройти в Вашингтоне на следующей неделе.

До этого в России сочли неважной предстоящую смену генсека НАТО.

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