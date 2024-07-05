Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США обеспокоены стремлением Таиланда и Малайзии в БРИКС

Foreign Policy: участие Таиланда и Малайзии в БРИКС настораживает США

close
100%
Росконгресс

Стремление Таиланда и Малайзии присоединиться к БРИКС настораживает Соединенные Штаты, которые рискуют потерять свои позиции в этом стратегическом регионе. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

«Жизненно важный регион на Глобальном Юге — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС. <…> Это присоединение выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости», — сообщает издание.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Автор статьи отмечает, что хотя страны Глобального Юга нельзя назвать напрямую «противниками» Соединенных Штатов, но присоединение этих стран к БРИКС объясняется несколькими причинами: недовольство миропорядком, «основанном на правилах» и мировой неопределенностью, которая вызвана «тающей мощью» США.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ждет председателя Китая Си Цзиньпина на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.

Ранее Медведев заявил о желании многих государств присоединиться к БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами