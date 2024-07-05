В США обеспокоены стремлением Таиланда и Малайзии в БРИКС

Стремление Таиланда и Малайзии присоединиться к БРИКС настораживает Соединенные Штаты, которые рискуют потерять свои позиции в этом стратегическом регионе. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

«Жизненно важный регион на Глобальном Юге — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС. <…> Это присоединение выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости», — сообщает издание.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Автор статьи отмечает, что хотя страны Глобального Юга нельзя назвать напрямую «противниками» Соединенных Штатов, но присоединение этих стран к БРИКС объясняется несколькими причинами: недовольство миропорядком, «основанном на правилах» и мировой неопределенностью, которая вызвана «тающей мощью» США.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ждет председателя Китая Си Цзиньпина на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.

Ранее Медведев заявил о желании многих государств присоединиться к БРИКС.