Орбан ответил Брюсселю на критику его визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в отсутствии продвижения по пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Так в своем X (бывший Twitter) политик отреагировал на критику его поездки в Москву в Брюсселе.

«Именно эта брюссельская бюрократическая бессмыслица не дала никаких результатов в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический», — написал Орбан.

Премьер Венгрии посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, 5 июля. Визит политика состоялся после поездки в Киев, в котором он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее в Германии назвали цель поездки Орбана в Москву.