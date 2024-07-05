Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина решила выйти из соглашения Содружества Независимых Государств о порядке транзита через территории стран — участниц СНГ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект закона «О выходе из соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств», — написал он.

Данный договор был заключен в Минске в 1999 году. Власти Украины ратифицировали его в феврале 2001 года.

В мае Украина денонсировала заключенное в рамках СНГ соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов.

В том же месяце страна вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения.

В апреле Украина вышла из соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве пограничных областей.

В марте Украина денонсировала соглашение Содружества Независимых Государств о вооруженных силах и пограничных войсках.

Ранее Украина разорвала ряд соглашений с Россией, Сирией, Ираном, Белоруссией и заключенных в рамках СНГ.