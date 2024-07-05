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Венгрия призвала не путать выступающих за войну политиков с обычными европейцами

Сийярто: не нужно путать обычных европейцев с выступающими за войну политиками

Не нужно путать жителей Европы с европейскими политиками, которые выступают за войну. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто, отвечая на вопрос военного корреспондента RT Саргона Хадая, поддерживают ли в Европе позицию о необходимости переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

«Не путайте выступающих за войну политиков с обычными европейцами», — сказал Сийярто.

Также Сийярто заявил, что Венгрия является суверенной страной и не собирается отвечать на критику визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву со стороны Европейского союза.

Кроме того, глава МИД Венгрии сказал, что без диалога шанса на выход из украинского кризиса нет.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. В рамках визита он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным пути урегулирования украинского конфликта. В Кремле отметили, что Орбан приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.

Ранее Путин и Орбан обсудили пути завершения украинского конфликта.

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