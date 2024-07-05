Медведев похвалил генсека НАТО и назвал его честным человеком

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга за слова о том, что Украина станет союзником альянса в ближайшие 10 лет. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

«Столтенберг надеется на членство Украины в НАТО к 2034 году. Вот, право слово, молодец! Это ответ честного человека», — написал Медведев.

При этом Медведев отметил, что он иронизирует, предположив, что через 10 лет ни один из сегодняшних руководителей стран Североатлантического альянса не останется на своих местах.

Столтенберг выразил надежду на то, что Украина получит членство в альянсе к 2034 году. Генсек добавил, что на вступление в НАТО, помимо Украины, претендуют также другие страны, однако не стал комментировать перспективы их вступления в организацию.

Также он заявил, что новый пакет помощи Украине, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами НАТО, станут для Киева «мостом к членству в альянс».

Ранее в ООН предрекли изменение позиции Запада по Украине.