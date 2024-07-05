Путин и Орбан обсудили пути завершения украинского конфликта

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пути урегулирования украинского конфликта. Его слова передает ТАСС.

«Безусловно, состоялся достаточно обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе и по украинскому конфликту. Поговорили и о возможных путях его урегулирования», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что Орбан рассказал о своих встречах в Киеве, где он предлагал прекращение огня.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. До визита в Россию, 2 июля, он посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Комментируя предложение Орбана, президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно, назвав причиной этому ненадежность обещаний со стороны Киева. До этого украинские власти уже срывали такие договоренности из-за того, что не контролируют собственную армию, пояснил российский лидер.

Ранее в МИД Украины возмутились визитом Орбана в Москву.