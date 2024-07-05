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В Германии поддержали поездку Орбана в Москву

Депутат ФРГ Дагделен похвалила Орбана за визит в РФ и раскритиковала Шольца

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Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц преступно отказывается от переговорных усилий по Украине, считает оппозиционный депутат немецкого Бундестага Севим Дагделен. В своем X (бывший Twitter) она отметила, что положительно относится к попыткам урегулировать конфликт со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, посетившего Киев и Москву.

«Орбан отправляется в Киев и Москву, чтобы договориться о прекращении огня на Украине. Это хорошо! Преступно, что Шольц и Бербок предпочитают оставаться дома. Перефразируя Гельмута Шмидта, можно сказать: «Лучше 100 часов вести переговоры ни о чем, чем одну минуту стрелять», — написала Дагделен.

Орбан приехал в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным 5 июля. Визит политика состоялся после поездки в Киев, где он переговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Орбан признал, что позиции России и Украины в настоящее время сильно далеки друг от друга. При этом политик пообещал продолжать миротворческие усилия со своей стороны.

Ранее Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву.

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