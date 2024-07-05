МИД Венгрии рассказал, без чего нет шанса на выход из украинского конфликта

Без диалога шанса на выход из украинского кризиса нет. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто, передает ТАСС.

«Без диалога выхода из ситуации просто нет», — заявил глава МИД Венгрии.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что РФ была и остается открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования на Украине, но этого не хочет Киев.

Также российский лидер сказал, что Москва настаивает на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех новых регионов России.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Премьер обсудил с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля венгерский премьер посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, Орбан призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о послании Путину от Зеленского.