Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия не будет отвечать на критику визита Орбана в РФ со стороны ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: не будем отвечать на критику Орбана со стороны ЕС

close
100%
Global Look Press

Венгрия является суверенной страной и не собирается отвечать на критику визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику», — сказал он.

Также Сийярто в ответ на критику Брюсселя заявил, что не следует путать выступающих за войну политиков с людьми в Европе.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. В рамках визита он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным пути урегулирования украинского конфликта. В Кремле отметили, что Орбан приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.

В Прибалтике раскритиковали визит Орбана в Москву и предупредили о последствиях. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это событие навредит авторитету Венгрии.

Визит венгерского премьера в РФ резко осудил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что Орбан представляет на переговорах лишь Венгрию, а не весь Евросоюз.

Ранее Орбан заявил, что Европе нужен мир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами