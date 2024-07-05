Венгрия не будет отвечать на критику визита Орбана в РФ со стороны ЕС

Венгрия является суверенной страной и не собирается отвечать на критику визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику», — сказал он.

Также Сийярто в ответ на критику Брюсселя заявил, что не следует путать выступающих за войну политиков с людьми в Европе.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. В рамках визита он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным пути урегулирования украинского конфликта. В Кремле отметили, что Орбан приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.

В Прибалтике раскритиковали визит Орбана в Москву и предупредили о последствиях. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это событие навредит авторитету Венгрии.

Визит венгерского премьера в РФ резко осудил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что Орбан представляет на переговорах лишь Венгрию, а не весь Евросоюз.

Ранее Орбан заявил, что Европе нужен мир.