Стало известно о возрастающей тревоге Белого дома из-за здоровья Байдена

Представители Белого дома и избирательный штаб президента США Джо Байдена все больше беспокоятся о состоянии его здоровья и способности продолжать борьбу за второй срок на посту главы государства. Об этом сообщает портал Axios.

В публикации отмечается, что тревога нарастает несмотря на заявления Байдена о том, что выдавить его из президентской гонки не получится.

«Все несчастны, а советники [президента] высокого ранга — словно полная черная дыра», — сказал один из чиновников Белого дома.

Как отметил сотрудник Национального комитета Демократической партии США высокого ранга, единственное, что может смягчить обеспокоенность — это демонстрация президентом способности вести нынешнюю избирательную кампанию.

До этого газета Politico со ссылкой на источники писала, что вечером 3 июля Байден сообщил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что прошел медицинское обследование после дебатов с Дональдом Трампом на прошлой неделе. Президент США отмечал при этом, что чувствует себя хорошо.

3 июля газета Wall Street Journal сообщала о запланированном в этот день собрании сотрудников Белого дома на фоне сообщений о здоровье Байдена.

Ранее Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена сочетанием простуды и джетлага.