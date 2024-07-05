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Орбан заявил, что Европа живет «в тени войны» на Украине

Орбан: Европа живет в тени войны на Украине и не чувствует себя в безопасности

Европа живет в «тени войны» на Украине. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, этот вооруженный конфликт вызывает в Европе «огромные сложности». Она не может чувствовать себя в безопасности, отметил глава венгерского кабмина.

«Мы видим картины разрушений и страданий. Эта война начала оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность», — добавил политик.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, премьер Венгрии и российский президент в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Путин заявил после окончания переговоров с Орбаном, что Москва выступает за полное и окончательное завершение украинского конфликта. Он также подчеркнул, что России настаивает на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех новых регионов РФ.

Ранее Орбан спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине.

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