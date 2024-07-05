Путин заявил о нежелании Киева обсуждать урегулирование на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ была и остается открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования на Украине, но этого не хочет Киев. Его слова по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном передает ТАСС.

Путин отметил, что неоднократно говорил об открытости России для обсуждения урегулирования.

«Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопросы именно таким способом», — сказал российский лидер.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что премьер-министр Венгрии не передавал Путину посланий от украинского главы государства Владимира Зеленского.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Премьер обсудил с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля венгерский премьер посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, Орбан призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО обсудят визит Орбана в Москву.