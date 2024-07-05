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Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине

Путин заявил, что Россия выступает за полное завершение украинского конфликта

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции после окончания переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА Новости.

«Это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», — заявил российский лидер.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, политики в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

До визита в Россию, 2 июля, Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Комментируя предложение Орбана, президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно, назвав причиной этому ненадежность обещаний со стороны Киева. Ранее украинские власти уже срывали такие договоренности из-за того, что не контролируют собственную армию, пояснил российский лидер.

Ранее в МИД Украины возмутились визитом Орбана в Москву.

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