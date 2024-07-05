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Путин обозначил важность диалога России и Венгрии

Путин: РФ и Венгрия продолжают диалог в условиях непростой геополитики

Президент России Владимир Путин заявил, что Венгрия и РФ продолжают диалог, несмотря на непростую геополитическую ситуацию. Слова российского лидера передает ТАСС.

Глава государства также назвал диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «откровенным и полезным», отметив, что переговоры были насыщенными.

Президент добавил, что Москва и Будапешт продолжают сотрудничество по нескольким направлениям на принципах здорового прагматизма и взаимной выгоды.

«Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере», - сказал лидер государства.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, политики среди прочих тем обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Комментируя предложение Орбана, Путин отметил, что прекращение огня на Украине невозможно. Причиной тому российский лидер указал ненадежность обещаний со стороны Киева. Путин также указал, что украинское правительство не контролирует свою армию.

Ранее в Прибалтике раскритиковали визит Орбана в Москву и предупредили о последствиях.

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