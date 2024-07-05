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Переговоры Путина и Орбана завершились

Песков: переговоры Путина и Орбана в Москве завершились

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москве завершились, они продлились более двух с половиной часов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да», — сказал Песков журналистам на вопрос, подошла ли встреча к концу.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, политики в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

До визита в Россию, 2 июля, Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Комментируя предложение Орбана, президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно, назвав причиной этому ненадежность обещаний со стороны Киева. Ранее украинские власти уже срывали такие договоренности из-за того, что не контролируют собственную армию, пояснил российский лидер.

Ранее в Прибалтике раскритиковали визит Орбана в Москву и предупредили о последствиях.

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Визит Орбана в Москву
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