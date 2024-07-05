В МИД Украины возмутились визитом Орбана в Москву

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что единственным вариантом для переговоров является «формула мира» президента страны Владимира Зеленского.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Премьер обсудил с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля венгерский премьер посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, Орбан призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее Орбан опубликовал пост после встречи с Путиным.