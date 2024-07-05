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Песков прокомментировал участие Мединского в российско-венгерских переговорах

Песков: Мединский продолжает курировать наработки по переговорам с Украиной

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MGIMO360 TV/YouTube

Помощник президента России Владимир Мединский продолжает курировать массив наработок по переговорам с Украиной, именно поэтому он принимал участие в российско-венгерских переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

5 июля в Москве состоялись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики в частности обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине.

Песков уточнил, что со стороны России никакой переговорной группы пока нет, потому что нет даже перспектив переговоров. По его словам, базисом для нового переговорного процесса могли бы стать «стамбульские договоренности».

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Комментируя предложение Орбана, президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно, назвав причиной этому ненадежность обещаний со стороны Киева. Ранее украинские власти уже срывали такие договоренности из-за того, что не контролируют собственную армию, пояснил российский лидер.

Ранее в Прибалтике раскритиковали визит Орбана в Москву и предупредили о последствиях.

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