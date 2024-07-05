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Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения

Ушаков: Путин и Орбан обсудили на встрече в Москве двусторонние отношения

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили на встрече в Москве двусторонние отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, Путин и Орбан провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся украинского кризиса. Он отметил, что данная тема была в числе основных в ходе переговоров.

До этого Орбан после встречи с президентом РФ опубликовал пост, в котором призвал достичь мира в конфликте между Россией и Украиной.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля.

2 июля венгерский премьер посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, Орбан призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал главную цель визита Орбана в Россию.

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