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Президент Финляндии назвал лидера, способного помочь завершить конфликт на Украине

Президент Финляндии Стубб: Запад не может положить конец конфликту на Украине

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Global Look Press

Запад ничего не может сделать для мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской газете Wall Street Journal.

По словам финского лидера, у председателя КНР Си Цзиньпина есть ключи к мирному разрешению украинского конфликта, но западные страны, в том числе США, не в состоянии положить этому конец. Политик считает, единственное, что могут сделать западные страны, — поставлять Киеву оружие.

Стубб добавил, что Китай играет ключевую роль в прекращении конфликта на Украине. Он призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, а Вашингтон — снизить растущую напряженность в отношениях с азиатским государством.

3 июля Стубб в интервью агентству Bloomberg утверждал, будто Россия «настолько зависит от Китая, что один звонок председателя КНР Си Цзиньпина может урегулировать украинский кризис».

Ранее Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Казахстане обсудили Украину.

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